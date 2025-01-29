لجنة زراعية: القضارف مهددة بفقدان 30% من الحصاد جراء أزمة السيولة

القضارف: الطيب علي

حذرت اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف من فقدان حوالى 30% من الحصاد جراء تفاقم أزمة السيولة على نحو غير مسبوق في وقت طالبت فيه بوضع حلول عاجلة لتلافى عدم فقدان الإنتاج.

وشدد نائب رئيس اللجنة المفوضة، حامد يوسف عبد اللطيف في المؤتمر صحفي الذى عقدته اللجنة بمقر شركة المزارع اليوم حول أثر أزمة السيولة على الإنتاج، شدد على رفع سقف السحب اليومي بالمصارف إضافة لتسريع ربط تطبيقات البنوك مع بعضها، وعدم تجاوز التحويلات اليومية مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى معالجة مشكلة المقاصة والتى توفقت بسبب الحرب.

واكد على أهمية التوسع في فتح فروع للبنوك بالمحليات الزراعية، علاوة على توفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت، فضلا عن إرسال فرق من السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية بمناطق الإنتاج.

ولفت لزراعة أكثر من 10 ملايين فدان بالقضارف تشمل محاصيل متنوعة وتبشر بإنتاجية عالية، على الرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.

وأكد أن المشروع الواحد يحتاج ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارعين، الأمر الذى يرمي بهم فى مصيدة الاحتيال.

كما حذر من مخاطر الاحتكاكات مع العمال في الحقول بسبب نقص السيولة، مطالباً الحكومة بتوفير النقد اللازم لتجنب هذه المشكلات، ومهددا بتصعيد قضية المزارعين في حال تجاهل المطالب.

وأكد عضو اللجنة المفوضة، أحمد الضو شولة، على وقوف المزارعين مع الدولة في عملية استبدال العملة، شريطة استمرار عمليات الإنتاج وتوفير مستلزماته، وأشار إلى صمود مزارعي القضارف رغم ظروف الحرب.

وقال الأمين المالي للجنة، معاوية عثمان الزين إلى أن الكثير من المزارعين أصبحوا يعانون من تراكم الديون بسبب سياسات الدولة الحالية تجنباً للمشكلة الناتجة عن شح السيولة الذى انعكس بدوره على تأخير عمليات الحصاد بالقضارف.