غرفة البصات تعلق حركة السفر من ميناء عطبرة إلى الولايات الأخرى

نهر النيل: الطيب علي

أعلنت غرفة البصات السفرية بولاية نهر النيل، تعليق حركة السفر من داخل الميناء البري بعطبرة إلى الولايات الأخرى اعتباراً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وأرجعت الأسباب إلى تعنت إدارة الميناء البري فى عطبرة، والإجراءات التعسفية التي اتبعتها مع أصحاب البصات وعدم تجاوبها معهم.

وقال الرئيس المناوب للغرفة القومية للبصات السفرية قريب الله البدري لـ(السوداني)، إن غرفة البصات السفرية بنهر النيل كانت قد طلبت اجتماعاً تفاكرياً مع إدارة الميناء ومنحتها مهلة لعدة أيام لمعالجة جملة من الإشكاليات والمعوقات التي تكبل عمل البصات، وتابع: إلا أنها لم تستجب وذلك في تجاهل واضح لأصحاب البصات السفرية وما يعانيه القطاع من مشكلات.

وتفاقمت المشكلة بين غرفة البصات وإدارة الميناء البري بالولاية بعد نقاشات استمرت لأكثر من عام بخصوص تدني الخدمات وارتفاع الرسوم الإدارية التي تفرضها إدارة الميناء البري بعطبرة على البصات السفرية.