صحيفة السوداني - صحيفة الهوية الجامعة
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غرفة البصات تعلق حركة السفر من ميناء عطبرة إلى الولايات الأخرى
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عاجل: الجيش يحرر مدينة أم روابة
يحدث الآن.. التمام من داخل القصر الجمهوري 🇸🇩✌🏾
عاجل:- لجان مقاومة داردوق – نبتة: القوات المسلحة تبسط سيطرتها الكاملة على مربع…
عاجل: الجيش يحرر مدينة أم روابة
غرفة البصات تعلق حركة السفر من ميناء عطبرة إلى الولايات الأخرى
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