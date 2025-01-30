قوات الدفاع المدني تخمد نيران الحريق الذي اشعلته المليشيا في مصفاة الجيلي

الخرطوم بحري: السوداني

نجحت قوات الدفاع المدني، من إخماد نيران الحريق الذي اشعلته المليشيا في مصفاة الخرطوم الجيلي، طوال الأيام الماضية.

ووقف مدير عام قوات الدفاع المدني الفريق د. عثمان عطا، على اكتمال عمليات الإطفاء، بعد الدمار الذي لحق بالمصفاة نتيجة أعمال التخريب من قبل مليشيا الدعم السريع، وأشرف ميدانياً على عمليات إطفاء الحريق التي تمت بجهود القوات.

وأشاد بالقوات التي أنجزت هذه المهمة في وقت وجيز بالسيطرة على الحريق بعد تحرير المصفاة من المليشيا، وتعقيم المصفاة بشكل كامل، مترحماً على أرواح الشهداء، وقدم التهنئة للشعب السوداني والقوات المسلحة وكل القوات النظامية بمناسبة تحقيق الانتصارات في محاور مختلفة، مؤكدا جاهزية الدفاع المدني للقيام بمهامه ومواصلة الدعم لمعركة الكرامة بكل معينات الدفاع المدني والاستعداد لتعقيم محلية بحري بعد تحرير أجزاء واسعة من المحلية، متطرقا إلى الجهود التي قامت بها قوات الدفاع المدني بولاية سنار ومدينة ود مدني بولاية الجزيرة وتعقيم الولايتين.

وأكد الفريق عطا، على قيامهم بتعقيم ونظافة ولاية الخرطوم بعد تحريرها في القريب العاجل.

واسهمت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم والدفاع المدني قطاع البترول، الدفاع المدني، قطاع الكهرباء والدفاع المدني ولاية نهر النيل وإدارة الصحة والسلامة والبيئة مصفاة الخرطوم بمشاركة عدد أربع عربات إطفاء وعدد من طلمبات الشفط واستخدام تقنية عالية في إطفاء الحريق بالرغم من انهيار منظومة الإطفاء بالمصفاة نتيجة التخريب الممنهج وتعطيل عربات الإطفاء الموجودة المصفاة ، وتمت المعالجة بصورة مميزة اسهمت فيها خبرات الدفاع المدني.