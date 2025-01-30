بشارة سليمان نور.. قلب العدل النابض وحفيد السلطان  

بروفايل يرسمه: عطاف عبد الوهاب

مدخل

(لن نقف متفرجي الأيدي.. وسنخرج من الحياد.. وسنقاتل الجنجويد بكل ما أُوتينا من قوة)، بهذه الكلمات تحدث بشارة سليمان نور عبد الرحمن فرتي، مستشار رئيس حركة العدل والمساواة، لوسائل الإعلام، في نوفمبر من العام ٢٠٢٣م. عبارات قوية ومُختصرة شرحت ما يمور حقيقة في صدور ورؤوس أهل دارفور عامّة وقوى الكفاح المسلح خاصّة.

يناديه أهل الطينة والفاشر بـ(السلطان)، معروفٌ عن بشارة بين أقرانه انه قوي الرأي، دامغ الحجة، جزيل الفكرة، عميق الرؤية.. يتحدث عندما يحس أن الحديث ضروريٌّ.. ما عدا ذلك فهو صامتٌ هادئٌ، لا تكاد تحس به في المجلس إلّا عندما يتحدث.

فلاش باك

معظم أهل دارفور وتشاد، يعلمون أن الحدود بين البلدين، تبدأ من قبر السلطان عبد الرحمن بن بشارة بن آدم بن طه بن كوري بن هلال بن عمر بن عيسى بن عبد الله برو بن محمد دراج، جد بشارة سليمان لأبيه وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لأمه.. فمن قبر السلطان حين تتّجه غرباً تشاد وشرقاً دارفور.. وكما تقول الرواية فقد استشهد جد بشارة، السلطان عبد الرحمن فرتي في العام ١٩١٢ وذلك في موقعه شهيرة بين الثوار أهل دارفور (الطينة) وبين الفرنسيين المحتلين لتشاد، حيث استشهد هو وعددٌ كبيرٌ من أولاده.. وفي رواية أخرى أنّ أحدهم كان يعمل مع السلطان عبد الرحمن واسمه (حقار)، حيث كان يخدمه ويقضي له أشياءه.. وأضافت الرواية أنّ هذا الشخص حقد على السلطان فوشى به لدى الفرنسيين، الذين جاءوا بجيشهم وقتلوه وبعضاً من أبنائه.

المُصاهرة والنّسب.. سلاطين دارفور

جرت المُصاهرة بين السلطان عبد الرحمن فرتي وبين نسيبه السلطان علي دينار (دينار متزوج السيدة مستورة ابنة فرتي) – اتفاقية لحماية دارفور، حيث يقوم دينار بحمايتها شرقاً من المد الإنجليزي، وعبد الرحمن فرتي من اتجاه الغرب، ولكن في رواية أخرى لم يثبت هذا الحديث.. بل قيل إنّ السلاطين اتجهوا إلى المُصاهرة، حيث تزوّج السلطان علي دينار من معظم قبائل دارفور.. وبعد استشهاد السلطان فرتي تم تعيين السلطان دوسة ابنه الأكبر واستمر في الحكم مدة ٦٩سنة.

نستطيع القول إنّ عبد الرحمن فرتي لديه الكثير من الأبناء وهم ٤٧ من البنين والبنات ومن ضمنهم نور سليمان والد بشارة الذي أرسله والده إلى الفاشر ليدرس في المعهد العلمي، مع بعض إخوانه كعبد الخبير نور.

مراحله التعليمية

بشارة درس المرحلة الابتدائية في كرنوي وامبرو المتوسطة، ثم دارفور الثانوية، حيث رأت عيناه النور في مدينة الفاشر حجر قدو في العام ١٩٦٢م، أو فاشر شنب الأسد كما يطلق عليها الآن.. عاش فترة ليست بالقصيرة في الفاشر، ثم توجه إلى مصر ودرس في جامعة عين شمس بالقاهرة، كلية الحقوق، وتخرج فيها في العام ١٩٨٥م.. ولكن رغم تخرجه في الحقوق، إلا أنه لم يعمل أبداً بسلك المحاماة أو النيابة أو القضاء، واختار التجارة وشَقّ حياته بعد أن تزوّج في العام ١٩٩٥م، ليثمر الزواج – عن أربعة – أبناء ولدين وبنتين.. وانطلق في عالم التجارة ليزور أكثر من ٤٠ دولة في العالم، بقارات الدنيا الست، وأسّس شركات كبرى تعمل في كل المجالات، أهمها مجال النقل والاستيراد والتصدير.

بشارة.. العدل والمساواة

وبعد قيام حركة العدل والمساواة وتأسيسها على يد ابن خاله د. خليل إبراهيم، كان بشارة من أوائل المؤسسين للحركة وكان داعماً بالمال للحركة، فهو الثائر حفيد السلطان عبد الرحمن فرتي. وكان داعماً أساسياً لكفاح العدل والمساواة.. أما في حرب ١٥ أبريل فلبشارة دور كبير وواضح، فقد ساعد في تنظيم الصفوف وأفاد البلاد كثيراً بعلاقته الخارجية، وانطلق في رحلة ماكوكية إلى دول العالم، لأهداف نبيلة تتعلق بهذه الحرب ودعم الجيش السوداني والقوات المشتركة.

رجل العدل والمساواة القوي

بشارة أول من خرج إلى الصحافة والإعلام وأعلن أنّهم في حركة العدل والمساواة لن يقفوا متفرجين على ما يحدث وسيخرجون من هذا الحياد لا محالة – حينها – شعرت حركة العدل والمساواة بالحرج الكبير من هذا التصريح، فأسرعت وأصدرت بياناً، نفت فيه حديث بشارة (قيل إن هناك قوة تابعة للعدل بقيادة اللواء محمد التوم في الخرطوم وتحديداً في منزل جبريل)، ولذلك كان هذا التصريح خطراً عليهم فأسرعوا في نفيه.. وفي هذا يقول التوم هجو رئيس مسار الوسط إنّ حركة العدل والمساواة كانت تحتاج لصقور حقيقيين يخرجون للإعلام يتحدثون بقوة ووضوح، وأعتقد أن بشارة سليمان فيه كل الصفات المطلوبة، فهو لا يخاف من أحد سوى الله، وليس لديه أي تحفظات عندما يتعلق الأمر بالوطن، ولا يخاف في وطنه لومة لائم.

بشارة وإعلان الحرب

(إنّ الحرب التي تواجهها بلادنا غير عادية من حيث منفذيها وداعميها والأسلوب الممارس عبرها، وهذا يستدعي بالطبع تعاملاً غير عادى من حيث العمل المضاد)، بهذه العبارة تحدث بشارة سليمان لأجهزة الإعلام في ديسمبر من العام ٢٠٢٤م، وكان حينها يدعو حركات الكفاح المسلح للخروج من الحياد.. وقد تدارست القوى الموقف وأعلنت الخروج فعلاً من الحياد بمؤتمر شهير نظمه مركز جلنار للخدمات الصحفية في فندق الربوة بمدينة بورتسودان ديسمبر من العام ٢٠٢٣م، حيث أعلن كل من جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، الخروج من الحياد ومعهم مجموعة وطنية كبرى من حركات الكفاح المسلح.. وحتى هذا المؤتمر أشرف على قيامه السلطان بشارة وكان يتابع سيره لحظة بلحظة، مع العاملين في المركز والتجهيزات والاستعداد لقيامه مع دفع كل التكاليف.

ابن السودان والرؤى التصالحية

يقول الخبير الإعلامي د. عبد الله بلال نائب رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، إن أقل ما يمكن قوله عن بشارة إنه أحد أبناء السودان البررة بمعنى كلمة البر، لأن الله سبحانه يقول في محكم كتابه (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، فالرجل معروف عنه الإنفاق وينفق مما يحبه لنفسه، وهكذا عرفته وعاشرته.

بلال أبان أنّ السلطان بشارة سليمان وطنيٌّ غيورٌ، نقيُّ السريرة، لا يعرف الحقد ولا الحسد يحب الخير للجميع، ولا يفرق بين الناس قبلياً أو إثنياً أو دينياً أو سياسياً رغم أنه قيادي بحركة العدل والمساواة.. فهو ابن السودان وابن الكل، ويحمل رؤىً عميقة في السياسة التصالحية التي تجمع ولا تُفَرِّق، والتي تنبني على نكران الذات، لذلك يشكل بشارة محطة إجماع لكل القوى السياسية.

المستشفى السعودي.. المياه النقية

عمل بشارة سليمان كما تقول عنه شبكة أخبار شمال دارفور في هذا الوقت العصيب بتفان وإخلاص وعطاء وإنسانية، فقد سخر جهده وموارده لدعم المحتاجين والمتضررين في مدينة الفاشر ليؤكد أنّ السودان لا يزال ينبض بروح التضامن والكرم.. ولم يقتصر عمل السلطان بشارة على تقديم الدعم لمراكز إيواء النازحين فقط – كما تذكر الشبكة – بل تعداه إلى معالجة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المستشفى السعودي في مدينة الفاشر وهي مشكلة شُـح المياه، حيث تكفّل بشارة بتوفير المياه النقية للمستشفى، مستخدماً موارده الخاصة دون انتظار دعم خارجي مما أسهم في تحسين الأوضاع الصحية للمستشفى وتخفيف معاناة المرضى.

تكريمٌ مستحقٌ

وأفادت (شبكة أخبار دارفور) أنّ جهود السلطان بشارة لم تمر دون تقدير، فقد أشادت حكومة ولاية شمال دارفور بمبادراته الإنسانية وأعماله الجليلة التي قدّمها خلال الأشهر الماضية، حيث منحته وزارة الصحة الولائية شهادة شكر وتقدير اعترافاً بدوره الكبير في خدمة المجتمع المحلي، وأكدت الشبكة أن هذا التكريم ليس إلّا جزءٌ بسيطٌ من الامتنان الذي يحمله سكان الفاشر لهذا الرجل الذي لم يبخل بماله وجهده.

إسلاميٌّ قُح

معروف عن بشارة أنه إسلاميُّ التوجه، يقول زميله الأستاذ عمر صديق بأنه كان نشطاً جداً في ذلك الاتجاه أيام الجامعة، وكان أيضاً شخصاً مرحاً يمتاز بسخرية محببة للجميع.

رجل اطلاع وثقافة

ومن أكبر ميزاته – يضيف صديق – أنه كان مدمناً للقراءة والاطلاع الواسع، وزيادة على ذلك، فقد كانت علاقاته جيدة مع جميع زملائه، يواصلهم ويواصلونه حتى بعد التخرج وذهاب الجميع كلاً إلى حال سبيله

العودة للبلاد.. ١٧ عاماً

الجميع يعلم عن عودة بشارة سليمان إلى البلاد بتاريخ الخامس والعشرين من مايو العام ٢٠١٩م.. وذلك بعد سقوط نظام الإنقاذ في ١١ أبريل من ذات العام بعد ثورة كبيرة اجتاحت البلاد في ديسمبر ٢٠١٨م، وكانت هذه المرة الأولى التي يأتي فيها إلى الخرطوم بعد ١٧ عاماً من الكفاح والنضال والعمل الدؤوب.

بشارة معروف عنه أنه لا يعرف الراحة ولا يعرف الاستجمام، مبدأه العمل والتفاني والاتقان.. يعمل في شركاته الكثير من أبناء دارفور الذين أخذوا عنه الجدية والمصداقية والإخلاص.. جاء بشارة سليمان إلى الخرطوم وظل في عمل متواصل وجهد كبير حتى يتمكن من تمهيد الطريق لقيادات العدل والمساواة.

شخصيةٌ مزاجيةٌ

يقول عنه أحد أصدقائه، إنّه وبالرغم من مميزاته الكثيرة، إلا أنه شخصية مزاجية جداً. وذلك لكثرة المواعيد وزحمة جدول أعماله.. فإذا جاءه شخصٌ ما في أي أمر، عليه أن يختار الوقت المناسب للحديث معه.. وهذا ما يفعله معظم المقربين إلى بشارة سليمان.. ولربما يأخذ الناس انطباعاً أولياً أنه شخصية تحمل في جوفها شيئاً من كِبر، ولكن الحقيقة كما يرى بعض الصحفيين الذين سألناهم عنه، بأن بشارة يفهمه الناس خطأً في اللقاء الأول، ولكن كل الذين تعاملوا معه لفترة طويلة عرفوا طريقته في التعامل، فإذا علموا أنّ مزاج الرجل في حالة عكرة فهم لا يطرحون عليه أيِّ أمر، ولكن بمجرد أن تراه مبتسماً ويمزح مع هذا وذاك، فاعلم أنّ مزاجه عال جداً وهذا هو الوقت المناسب لأيِّ أمر.