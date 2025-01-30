الهادي إدريس يرفض بيان الناطق الرسمي باسم (تقدم) بشأن الموقف من الحكومة الموازية

متابعات: السوداني

رفض نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) د. الهادي إدريس بيان الناطق الرسمي باسم التنسيقية بشأن رفض المشاركة في تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية.

وقال إن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم). لم يتم الاتفاق على هذا البيان من قبل أي من هيئات التنسيقية المعتمدة، ولم يجرِ التوافق عليه داخل الأطر التنظيمية المعروفة.

وأضاف أن تنسيقية “تقدم” لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مسألة تشكيل الحكومة، وإن هذا الموضوع لا يزال قيد النقاش بين جميع الأطراف. أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي مُحاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة، ولا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.

وتابع: “نرى في هذا التصريح المتعجل محاولةً لخلق انقسام داخل التنسيقية، وهو أمرٌ نرفضه بشدة. تحالف “تقدم” تأسس على أسس التوافق السياسي بين مؤسسيه، وهم وحدهم من يملكون حق تقرير مصيره. لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع”.

وتابع: “إننا نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء، ونوجه كل الأجهزة الرسمية لتقدم بالالتزام بخط الآلية السياسية المكونة من الهيئة القيادية وعدم الرجوع إلى وسائل الإعلام لتعميق الخلاف بين قوى الثورة والتغيير. وسنواجه ذلك بكل حزم ومسؤولية” .