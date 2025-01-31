وفد رفيع من الاتحادي الأصل يزور القنصل المصري في بورتسودان.. ويشكر مصر الرسمية والشعبية لما قامت به من سند للسودانيين والسودان

بورتسودان: السوداني

سجّل وفدٌ اتحادي رفيع، زيارة للقنصل العام لجمهورية مصر العربية تامر منير، بمكتبه ببورتسودان، برئاسة، السيد عبد الله المحجوب الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

وثمّن الاتحادي الأصل، الخدمات الجليلة التي قامت بها مصر تجاه المواطنين السودانيين الفارين من جحيم الحرب، وشكر الاتحادي، مصر الرسمية والشعبية لما قامت به من سند طيلة الأزمة التي تمر بها البلاد، وعظم دورها الكبير في السهر على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

كما أشاد الوفد بالدور الذي لعبه وظل يلعبه القنصل العام المصري من أجل تمتين العلاقات بين الشعبين.

من جانبه، شكر الوزير المفوض القنصل المصري، تامر منير، السيد عبد الله المحجوب، ووفده على الزيارة، مشيراً لأزلية العلاقات بين الشعبين وتميز الجوار السوداني المصري وتكامله، وأكد على بذل المزيد من الجهود لمساعدة أشقائه السودانيين في كافة المجالات خاصة التعليم والعلاج والمجالات الإنسانية.