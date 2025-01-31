رئيس هيئة الأركان يصل وادي سيدنا العسكرية والفريق أول ياسر العطا في استقباله

وادي سيدنا: السوداني

وصل رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية بمدينة أم درمان، لأول مرة من بدء الحرب في 15 أبريل 2023م، حيث كان في استقباله مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، اليوم بمكتبه.

ورافق رئيس هيئة الأركان عددٌ من النواب وأعضاء هيئة الأركان بحضور قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وأعضاء القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة في حرب الكرامة.

من جانبه، أشاد ياسر العطا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مختلف المحاور للقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة.