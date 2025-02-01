شبكة أطباء السودان: أكثر من 500 ألف شخص بمعسكر زمزم يواجهون الجوع لمنع الدعم السريع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

يُواجِـه أكثر من 500 ألف شخص، الجوع بمعسكر زمزم للنازحين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن بسبب منع الدعم السريع شاحنات المساعدات الإنسانية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة من الوصول إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور.

وأدانت شبكة الأطباء السودانيين في بيان اليوم السبت بأشد العبارات، قيام الدعم السريع بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المعسكر في ظل الحصار المضروب على مدينة الفاشر لما يقارب العام، حيث يواجه الآلاف من المدنيين خطر المجاعة الحادة في ظل أوضاع إنسانيّـة كارثيّـة.

وقالت الشبكة، إنّ هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل للمنظمات الإنسانية حق الوصول إلى المحتاجين دون عوائق، ويُفاقم من معاناة النازحين الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على قيادة الدعم السريع لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون قيود. ونُحمِّل الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية الخطيرة التي قد تترتّب على هذا الحصار غير المُبرّر.