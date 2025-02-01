هيئة مياه الخرطوم: محطة مياه بحري تعرّضت لدمار وتخريب ممنهج

الخرطوم: السوداني

أعلن المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، محمد علي العجب، أنّ محطة مياه بحري تعرضت لدمار وتخريب ممنهج طال كل الأجهزة والمعدات بالمحطة.

وقال في تعميم صحفي اليوم السبت، إنّ المحطة من أقدم وأكبر محطات الولاية، حيث تنتج (300) ألف متر مكعب في اليوم وتغذي محلية بحري وأجزاءً من شرق النيل والخرطوم، مشيراً إلى أنّ حجم الدمار كبير في محولات الكهرباء والكوابل والطبلونات والطلمبات وأجهزة المعامل والأحواض، لافتاً ان ما لحق بالمحطة من تخريب يعتبر جريمة في حق مواطن الولاية، مضيفاً أن الهيئة ستقوم بإرسال فريق هندسي وفني لحصر حجم الأضرار والخسائر الجسيمة التي أصابت جسم المحطة، مطالباً بتدخل جهد الحكومة الاتحادية للبت في سرعة تأهيل المحطة وإعادتها للخدمة.