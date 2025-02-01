شبكة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا مجزرة الدعم السريع بسوق صابرين إلى 61 قتيلاً وإصابة أكثر من 65 آخرين

الخرطوم: السوداني

في مجزرة جديدة نفذتها الدعم السريع بمدينة أم درمان اليوم نتيجة للقصف المدفعي المتعمد، قتل 61 شخصاً وأصيب أكثر من 65 آخرين بسوق صابرين أحد أسواق منطقة كرري المكتظ بالمدنيين، وعدد من الحارات بالمدينة في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية.

وأدانت شبكة أطباء السودان بشدة، هذه المجزرة البشعة التي نفّذتها الدعم السريع بمدينة أم درمان والتي لم تراعِ فيها لأبسط أعراف الحرب ولا القوانين الإنسانية الدولية، في تعمد واضح لإحداث خسائر بشرية وسط المواطنين الذين يتخذون من أم درمان موقعاً بديلاً لمنازلهم التي هجروا منها.

ودعت الشبكة، الكوادر الطبية للتوجه إلى مستشفى النو للمساهمة في معالجة الجرحى وتقديم الخدمات، نسبةً لحجم الكارثة الإنسانية، وتطالب المنظمات الأممية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة ووقف النزيف في مواقع المدنيين.