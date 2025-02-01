مناوي: أدين بشدة الجريمة الإنسانية للمليشيا الإرهابية بسوق صابرين

الخرطوم: السوداني

أدان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بشدة، الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية في سوق صابرين بأم درمان، التي راح ضحيتها أكثر من ٦٠ مواطناً أعزل.

وقال في تدوينة بصفته بالفيس بوك: “يتعرض المواطنون يومياً لقصف مدفعي مُمنهج يستهدف الأحياء والأسواق والمستشفيات في كافة مدن البلاد، مما يهدد حياتهم ويزيد من معاناتهم، لكن رغم هذه الفظائع، يظل المواطنون في أم درمان والفاشر مصممين على البقاء، يحملون في قلوبهم الأمل، ويؤكدون أن صمودهم هو انتصار يضاف إلى سجلات انتصارات قواتنا المسلحة في حرب الكرامة”.