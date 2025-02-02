الخارجية: هجوم المليشيا على سوق صابرين جريمة إرهابية بشعة

بورتسودان: السوداني

وصفت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الذي نفذته مليشيا الدعم السريع اليوم على سوق صابرين بمحافظة كرري ــ أم درمان، بانه “جريمة إرهابية بشعة ومجزرة فظيعة”، حيث بلغت الحصيلة حتى الآن أكثر من 60 شهيدا من المدنيين من بينهم أطفال ونساء، وعدد كبير من الجرحى.

ورجحت الوزارة ان يكون إستهداف المليشيا لسوق تم بطريقة متعمدة قصد منها إيقاع أكبر عدد من القتلى المدنيين، حيث تم القصف أثناء ازدحامه بالمتسوقين.

واضافت الخارجية فى بيان لها اليوم: “تأتي هذه المجزرة الشنيعة بعد اسبوع واحد من المذبحة المماثلة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية في المستشفى السعودي للولادة بالفاشر، وقتل خلالها 70 مريضا معظمهم نساء وأطفال، وكذلك بعد أيام قلائل من جريمة مشابهة أخرى في ريفي ام كدادة، وعشرات المجازر التي ارتكبتها في قرى الجزيرة”.

ونوهت الوزارة إلى تتمادي المليشيا الإرهابية في إرتكاب تلك المجازر، وتوجيه آلتها العسكرية نحو المدنيين العزل، بعد هزائمها المتتالية في المواجهات العسكرية مع القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة.

وقالت الخارجية ان المليشيا تهدف من خلال هذه المجازر الى الابتزاز وتوظيف النهج الخاطئ للأطراف الدولية التي تتحدث عن طرفي صراع، كي تعتبر طرفا سياسيا يتم التعامل معه بدلا عن كونها مجموعة “إرهابية لا بد ان يتوحد المجتمع الدولي ضدها للقضاء على خطرها”.

وتابع البيان: “لهذا فإن مجلس الأمن والقوى الغربية يتحملون المسؤولية عن استمرار المليشيا في ارتكاب المذابح، لأنهم يكتفون بالإدانات اللفظية لمذابحها إلى جانب تغاضيهم عن رعاة المليشيا الإقليميين، الذين يزودونها بالمدفعية بعيدة المدي والمسيرات الاستراتيجية لارتكاب المجازر”.