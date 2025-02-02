مصر تجدد دعمها الكامل للسودان ومؤسساته الوطنية واحترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه

لقاهرة: السوداني

استقبل وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، اليوم، وزير الخارجية السوداني د. علي الشريف، وذلك للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

وأشاد د. عبد العاطي بخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين، مشدداً على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة، والعزم على بذل المساعي كافة لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، وذلك في إطار دعم مصر الكامل له ولمؤسساته الوطنية، مشدداً على موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، فضلاً عن تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية به.

شهد اللقاء، تشاوراً بين الوزيرين حول الجهود الرامية لضمان استئناف السودان لأنشطته في الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أوجه انخراط مصر بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية المختلفة الرامية لدعم السودان.

كما تطرّق إلى ملف الأمن المائي، حيث أعرب الجانبان، عن أهمية استمرار التعاون والتنسيق المستمر للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة للشعبين الشقيقين في ظل وحدة مصيرهما، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل.