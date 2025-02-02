مناوي يُشيد بقرار مجلس الأمن بشأن الفاشر ويُطالب بخطوات إضافية

بورتسودان: السوداني

رحّـب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي بموقف مجلس الأمن وبيانه الأخير بشأن استمرار اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة على الفاشر، إلا أنه طالب المجلس باتخاذ خطوات أكثر جدية بإعلان هذه المليشيا مجموعة إرهابية، مشدداً على أن يقوم المجلس بتنفيذ جميع قراراته، على رأسها القرار رقم ٢٧٣٦ الذي يوصي بإنهاء حصار مدينة الفاشر، إضافة الى عدد خمسة قرارات أخرى متعلقـة بدارفور.

وقال: “نشيد بموقف مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات المليشيا على مدينة الفاشر منذ قرابة العام، وثمن الإشارة بتوجيهه للدول الداعمة لهذه المجموعة بوقف دعمها”.

وطالب المجلس باتخاذ خطوات أكثر جدية بإعلان هذه المليشيا كمجموعة إرهابية، لأنّ أعمالها وممارساتها وسلوكها وأخلاقياتها فاقت كثيراً ماكانت تقوم به “داعش”.

وأوضح أن الخطوة الأخرى الهامة أن الدول الداعمة لهذه المليشيا ومرتزقتها يجب أن تخضع قياداتها البارزة من الذين تورطوا وخططوا لدعم كل الأعمال الإرهابية للمحاسبات القانونية، مشيراً إلى أن الأوضاع في الفاشر وبقية المدن الأخرى في دارفور أصبحت عبارة عن مدن للأشباح، إذ يعيش ساكنوها في أوضاع شبه عبودية.