صحيفة السوداني - صحيفة الهوية الجامعة
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مناشدة إلى الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي
اللواء الظافر قائد منطقة أم درمان العسكرية يُطالب الجنود بتقديم المتعاونين إلى…
انقطاع التيار الكهربائي يهدد الموسم الزراعي في الولاية الشمالية
منصة القدرات العسكرية: دولة تشاد عاودت أمس الهجوم على القواعد العسكرية السودانية…
مناوي يُشيد بقرار مجلس الأمن بشأن الفاشر ويُطالب بخطوات إضافية
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