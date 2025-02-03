مناشدة إلى الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي

تحية طيبة وبعد،

تواصل معي عدد من أبناء السودان الذين أجبرتهم الظروف على اللجوء إلى جمهورية مصر العربية ودول عربية أخرى، وهم يناشدون سيادتكم إصدار توجيهات كريمة لإعفاء الأغراض المنزلية الخاصة بالعائدين إلى وطنهم من الرسوم الجمركية، لا سيما أولئك الذين دُمِّرت ونهبت منازلهم بسبب الاعتداءات التي طالت ممتلكاتهم جراء الحرب.

لقد فقد الكثير منهم كل ما يملكون، وأصبحوا مجبرين على إعادة تأسيس حياتهم من جديد، مما يشكل عبئًا ماديًا يفوق قدرتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان.

إن إعفاء هذه الأغراض من الرسوم الجمركية سيمثل دعماً حقيقياً للعائدين، ويساعدهم على إعادة بناء حياتهم واستقرارهم في وطنهم.

نأمل من سيادتكم النظر بعين العطف إلى هذا النداء، واتخاذ ما يلزم من قرارات تسهم في تخفيف المعاناة عن أبناء الوطن الذين يتطلعون إلى العودة والمساهمة في إعادة بناء السودان.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.