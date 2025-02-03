اللواء الظافر قائد منطقة أم درمان العسكرية يُطالب الجنود بتقديم المتعاونين إلى العدالة

أم درمان: السوداني

شدّد قائد منطقة أم درمان العسكرية، قائد سلاح المهندسين، اللواء ركن الظافر عمر، على قواته ان لا يأخذوا الناس بالشبهات ويخافوا الله في أهلهم وشعبهم.

وقال اللواء الظافر في كرنفال تخريج الدفعة 112 سلاح المهندسين: “المتعاون أو أي مسمى اذهبوا به للاستخبارات التي لديها مقدرات ومعلومات وبيانات وافية، وبدورها ستحوله لجهات الاختصاص القانونية، والقضاء يأخذ مجراه، نحن لا ننفذ القانون بيدنا، دورنا أن نقبض المجرم ونسلمه للعدالة، عليكم أن تضعوا هذا الكلام نصب أعينكم”.

وأضاف: “︎القوات المسلحة جيشٌ نظاميٌّ مهني، كجيش نظامي لا نأخذ المتهم بالظنون ولا نقتص بأيدينا منه، والسلاح أمانة في أعناقنا نستخدمه لإقامة العدل وحماية الوطن والشعب وفق القانون، و︎مرتزقة المليشيا لصوص يقاتلون من أجل النهب والسرقة وأخذ أموال الناس بالباطل ويسفكون الدماء ويغتصبون النساء”.