استئناف كافة المراحل الدراسية في أم درمان اعتباراً من 11 فبراير الجاري

أم درمان: السوداني

قرّر مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم، برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، استئناف كافة مراحل الدراسة بالولاية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

وقدم المدير العام لوزارة التربية والتعليم الوزير المكلف د. قريب الله محمد أحمد، تقريراً للاجتماع تناول فيه إمكانية استئناف الدراسة لكل الفصول والترتيبات التي تمت بناءً على النجاحات التي تحققت باستئناف الدراسة سابقاً في الفصول النهائية، وكذلك نجاح تجربة امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة، ووجّـه الاجتماع بتوفيق أوضاع المدارس التي تُستخدم كدُور إيواء لاستيعاب الطلاب.