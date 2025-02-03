شبكة أطباء السودان: تصفية 17 شخصاً من قبل الدعم السريع بينهم 6 أطفال وامرأتان حاملان بالفاشر

الخرطوم: السوداني

قامت قوة من الدعم السريع اليوم بتصفية 17 شخصاً، بينهم 6 أطفال وامرأتان حاملان على أساس إثني بحي “الكرنك” بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وحذّرت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الاثنين من استهداف المدنيين على أساس إثني وقبلي بالفاشر من قبل الدعم السريع خاصةً الأطفال والنساء الذين تتم تصفيتهم داخل البيوت وفي المواقع التي يحتمون فيها.

وأكدت الشبكة أن عمليات القتل على أساس إثني هو تطور خطير في الحرب ويؤدي إلى تحويل الحرب من حرب بين الجيش والدعم السريع إلى حرب أهلية لا تبقي ولا تذر وتنذر بكارثة إنسانية تهدد إقليم دارفور، تدعو الشبكة المنظمات الأممية والدولية لتفعيل القرارات الدولية الداعية لتجريم الدعم السريع لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين العزل ورفع الحصار عن مدينة الفاشر ووقف استهداف المعسكرات والمرافق الطبية.