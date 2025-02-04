سفارة السودان في جوبا: ما نشرته نافذة (جوبا ميديا) حول حدوث اشتباكات وتوتر أمام مقر السفارة “كذب وتلفيق”

جوبا: السوداني

كذبت سفارة السودان بجمهورية جنوب السودان، ما نشرته نافذة (جوبا ميديا) الإخبارية حول حدوث اشتباكات وتوتر أمام مقر السفارة السودانية بالعاصمة جوبا، ووصفت ما نقلته النافذة بـ”الكذب والتلفيق”.

وقالت السفارة فى بيان لها، إنّ الهدف من الخبر هو تشويه المجهود الضخم الذي قامت به السفارة السودانية تجاه مواطنيها ولا ينكره إلّا مكابر أو صاحب غرض.

ولفتت إلى قلقها من انعدام الشفافية التي “كنا نمني النفس بأن نشاهدها في إعلام محترف يبتغي الحقيقة والمصداقية ولا غيرها حتى يكون إعلاماً صادقاً مع جمهور الرأي العام لا يمارس التضليل والخداع”.

وبحسب السفارة، فإنّ الخبر المتداول عن وجود ما أسماه الموقع باشتباكات أمام مقر السفارة ووقوع إصابات بين المواطنين السودانيين، بل وإقحام طاقم البعثة الدبلوماسية والأفراد العاملين بها في معمعة المصطلح إيهاماً بأنّ الأمر شابه فوضى وعدم رضاء وعن تمنع من قبل البعثة في استخراج الوثائق، ما هي إلّا وقائع كذوب وصياغة خبيثة لمضمون الخبر ومحتواه وعار عن الصحة.

وتابعت: “إنّ الواجب المهني يحتم على الموقع أن يتقصى الحقيقة ويتحرى الدقة في الخبر، ولكن فيما يبدو بأنّ المغزى لمنصة (جوبا ميديا)، هو احتراف التضليل وامتهان الكذب البواح وانتهاج التزييف والتضليل على جمهور الرأي العام في دولة جنوب السودان، وهو منهج يستوجب الحذر والتعامل معه بجدية ضماناً لاستقرار المجتمع ودرء مفسدة الشائعات”.

واوضحت السفارة السودانية، انها سيّرت “24” رحلة جوية منذ يوم الأربعاء الماضي 29 يناير المنصرم، نقل خلالها (5273) مواطنا سودانيا الى مدينة بورتسودان ومنها إلى وجهاتهم كلٌّ حسب رغبته، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بجنوب السودان عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني.

مشيرة الى انه تم استخراج أكثر من (3560) وثيقة سفر اضطرارية وهو ما ضمن انسيابية وسلاسة في تنفيذ البرنامج والنجاح في التفويج.

واكدت انها تؤدي عملها بكل مسؤولية في تسهيل إجراءات استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين الراغبين في العودة وتوفيق أوضاعهم الهجرية مع السلطات المختصة في جمهورية جنوب السودان.

وامّنت السفارة على أهمية وسائل الإعلام في تسليط الضوء على أنشطة السفارة السودانية في جمهورية جنوب السودان مع تأكيدنا على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية الضابطة.