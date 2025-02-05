(هاشم كلام ما ساكت).. مهرجان تأبين القاص والأديب والكاتب الصحفي هاشم كرار

يقام يوم الجمعة المقبل 7 فبراير، مهرجان تكريم للكاتب الصحفي والقاص والأديب وسفير الإنسانية الراحل المقيم الأستاذ، هاشم كرار، الصحفي الشهير الذي قدم تجارب قصصية ملهمة، تنبض بالحياة، وتفيض بكل معاني الجمال.

وستقيم اللجنة المنظمة لمهرجان التأبين، الاحتفالية بطريقة فريدة من نوعها على منصة «واتس آب» في قروب «الحصاحيصا وطن»، وهو قروبٌ اجتماعي ثقافي يضم كل أهل الحصاحيصا، كما ستتاح في يوم التأبين نفسه فرصة الدخول لمحبي هاشم كرار وعارفي فضله لمتابعة البرنامج، وكأنه يقام على خشبة مسرح.

تحتوي الأمسية على ختمة قرآنية لروح الفقيد هاشم كرار، ويبدأ البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ عاطف، ثم يبدأ البرنامج بمداخلة الأستاذ نجيب نورالدين، رفيق درب هاشم كرار، وهنالك رسائل صوتية لكوكبة من الإعلاميين ورموز المجتمع، وتشمل القائمة، الأساتذة ضياء الدين بلال، فوزي بشرى، الزبير نايل، دكتور مرتضي الغالي، الشاعر أزهري محمد علي، القاص والشاعر عفيف إسماعيل، الأستاذ محمد المري، الأستاذ بابكر عيسى، ميرغني عبد الحفيظ عايد، نهلة حسن من راديو «إن دز آر نيوزيلندا»، والدكتور فخر الدين عوض حسن عبد العال من أذربيجان، وعلاء الدين محمود، الصحفي بجريدة الخليج، والدكتور عبد المطلب، والأستاذ عثمان كباشي، ولفيف من أبناء الحصاحيصا، فضلاً عن كلمات من أسرة الراحل المقيم وأنجاله.

يصاحب البرنامج أيضاً إصدار صحيفة خاصة باسم «الوطن هاشم كرار»، تحمل رمزية الاسم بين الوطن الذي أحبه هاشم كرار والوطن التي عمل بها هاشم كرار في الدوحة، أعدّ المطبوعة التي تحتوي على 60 صفحة الزميل المخرج الفني عصام تلودي.

كما أصدرت اللجنة المنظمة أيضاً، كتاباً ضخماً بقطع عرضي مميز عن هاشم كرار وتجربته، أعدّ الكتاب المستشار القانوني مدثر الجاهوري، وصممه الفنان التشكيلي طلال عثمان.

وتشتمل الأمسية أيضاً على كلمات فيديو، حيث يتحدث الأديب العالمي عبد المنعم رحمة عن رفيق دربه هاشم كرار.

وخلال أمسية التأبين، سيتم تقديم العديد من القراءات بصوت هاشم كرار، فضلاً عن مادة إذاعية بصوته، وفيديوهات ومجموعة من الصور القديمة مع قصصها عن هاشم كرار.

وتقدّمت اللجنة المنظمة للمهرجان بالشكر لـ«قروب الحصاحيصا وطن» بقيادة الخليفة نصرالدين حاج أحمد، على إتاحة المنصة للاحتفال، وتأبين هاشم كرار، كما تشكر الأعزاء وليد العشي وعوض طه نايل (البرنس) ومولانا مناع، وأعضاء فريق الإشراف.