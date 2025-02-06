الخارجية السودانية: خارجية جنوب السودان أقرت لأول مرة بتورط مرتزقة جنوب سودانيين في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية السودانية، ان وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان، أقرت لأول مرة، بتورط مرتزقة جنوب سودانيين في القتال إلى جانب مليشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني، وفقط اعترضت بأن نسبتهم لا تصل إلى 65% وأن حكومة الجنوب لا سيطرة لها عليهم، في الوقت الذي كانت قد نفت على لسان الناطقة الرسمية لها “علمها بذلك”.

واوضحت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم الأربعاء – رداً على بيان أصدرته رصيفتها الجنوب سودانية – ان خارجية جنوب السودان لم تدن جريمة هؤلاء المرتزقة أو تشر إلى أي جهد بذلته لمنع وصولهم للسودان، أو حتى تنبيه مواطنيها لعدم الاستجابة لإغراءات مليشيا الدعم السريع، للقتال كمرتزقة في السودان، وهو أمر تحرمه كل القوانين وواجبات علاقات حسن الجوار.

واضافت: “وفي ظل تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي والمنظمات المختصة والإعلام الدولي الاستقصائي، التي وثقت تفاصيل الدعم الذي يصل لقوات الدعم السريع عبر جنوب السودان، فلا جدوى لمحاولة بيان الخارجية الجنوب سودانية التقليل من أثر مشاركة المرتزقة الجنوب سودانيين مع مليشيا الدعم السريع”.

وقال بيان الخارجية، إنّ بيان الخارجية الجنوبية لجأ للتضخيم والتهويل عندما أشار لمجازر مروعة تعرض لها مواطنو جنوب السودان بود مدني، وهو ما لا يمكن فهمه إلا أنه تحريض على استمرار العنف ضد المواطنين السودانيين بجنوب السودان، بعد مقتل أكثر من 16 شخصا بريئاً منهم في مختلف أنحاء جنوب السودان وتعرض ممتلكاتهم للنهب والإحراق، بسبب مثل هذه الدعاوى الزائفة.

وأضاف البيان: “ويلاحظ أن البيان سكت عن هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد أبرياء احتموا بجنوب السودان بسبب الحرب التي تشنها عليهم قوات الدعم السريع بمساعدة المرتزقة الجنوب سودانيين”، كما تجاهل البيان أن أكثر من مليونين من مواطني جنوب السودان ظلوا في السودان حتى بعد انفصاله من السودان قبل أكثر من 14 عاما ولا يزالون يحظون بأفضل معاملة. وأن الحوادث المعزولة ضد بعض الأفراد بعد تحرير ود مدني تخضع لتحقيق قضائي عالي المستوى، بينما لم يحدث أمر مماثل بالنسبة للجرائم ضد السودانيين في جنوب السودان.

ومضت في القول: “من المؤسف أن يصدر البيان المتناقض في وقت يبذل فيه السودان جهوده للمساعدة في تحقيق السلام بجنوب السودان، رغم ما يمر به من ظروف، كما تجسد هذا في اتفاق السلام الذي وقع اليوم ببورتسودان بين حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية في المعارضة، جناح كيت قوانق، برعاية السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة. وتظل قناعة حكومة السودان أن الأمن والسلام في البلدين لا ينفكان عن بعضهما وهو ما تعمل القيادتان على دعمه وتعزيزه”.