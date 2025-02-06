شبكة أطباء السودان: (الدعم السريع) تنهب مستشفى القطينة والصيدلية وتدمر الأجهزة الطبية

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوة من الدعم السريع تهجّمت على مدينة القطينة، ومارست عمليات تخريب ممنهجة ضد المرافق الطبية بالمدينة، حيث نهبت الصيدلية المركزية ودمرت عددا من الأجهزة الطبية بمستشفى القطينة التعليمي، مما أدى إلى إغلاقها وخروجها عن الخدمة بجانب نهب الأحياء والأسواق.

وأدانت الشبكة الاعتداء على المرافق الطبية من قبل الدعم السريع وعمليات التدمير الممنهجة التي يمارسها أفرادها ضد المستشفى الوحيد بمدينة القطينة والمخزون الدوائي والأسواق والأحياء، حيث لا تتواجد فيها أي قوة عسكرية، مما يؤكد التمادي الواضح في انتهاك القوانين الدولية التي تحمي المدنيين، وحذّرت من المساس بهم.