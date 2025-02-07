وصول 160 برميل زيت مولدات لتشغيل خط الكهرباء الاستراتيجي بمدني

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بولاية الجزيرة، المهندس مصعب عبد القادر بابكر، عن وصول 160 برميلاً من زيت المولدات، وذلك لتشغيل خط الكهرباء الاستراتيجي بمدني، الذي يوفر الكهرباء لمحطة مياه مدني الرئيسية والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية، وتوقع تشغيل الخط خلال الأسبوع القادم.

وكشف مصعب في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، الجهود التي تقودها الشركة لدخول كهرباء القطاع السكني تدريجياً، ولفت للعمل الجاري لإعادة تأهيل خطوط الكهرباء الداخلية بمدني لتعرضها لعمليات تخريب واسعة وسرقة الكوابل.