شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تصفي طبيب أشعة بمنطقة أركويت

الخرطوم: السوداني

قامت قوة من الدعم السريع بمنطقة أركويت مربع 61 بتصفية الدكتور معاوية محمد أحمد دقاش، عضو قسم الأشعة بمستشفى الخرطوم التعليمي، معاوية لم يخرج من الخرطوم طيلة فترة الحرب، حيث تم اعتقاله أكثر من مرة من قبل الدعم السريع وأطلق سراحه حتى قامت في آخر مرة بتصفيته دون أي مبررات.

وأدانت شبكة اطباء السودان، هذه الجريمة النكراء، التي استهدفت كادراً طبياً كرّس حياته للعلاج وتقديم العون، مما يعكس انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية التي تحمي الكوادر الطبية في مناطق الصراع.

ودعت الشبكة الدعم السريع إلى الكف، عن الاستمرار في استهداف الكوادر الطبية الذي أصبح يُشكِّل خطراً كبيراً على حياة وعمل الكوادر الطبية في مناطق تواجد الدعم السريع.