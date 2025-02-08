الخارجية السودانية تستنكر التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن إسرائيل ضد السعودية

بورتسودان: السوداني

استنكرت وزارة الخارجية السودانية، التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بخصوص المملكة العربية السعودية وما تضمنته من مساس بسيادتها وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها: “إن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية داخل الأراضي السعودية، لا يعد فقط انتهاكاً لسيادة المملكة الشقيقة، بل يمثل تمادياً من إسرائيل في إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وخرق قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة”.

وجدّد السودان، موقفه المبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض التلويح بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.