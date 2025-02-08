أحمد هارون يوجه رسالة إلى البرهان والسودانيين: وحدة الصف الوطني مهمة حيوية لمعركة الوطن الوجودية.. وعهدنا لكم ألا نعود إلى حكم إلا عبر تفويضكم الانتخابي الحر

بورتسودان: السوداني

وجّه أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقال له: “المعركة لم تنتهِ بعد، لذا فالمحافظة على وحدة الصف الوطني مهمة حيوية لمعركة الوطن الوجودية”.

يُذكر أنّ الفريق أول البرهان، قال نهار اليوم، إنّ المؤتمر الوطني لن يجد فرصة لحكم البلاد على دماء السودانيين، وعليهم الاحتكام للانتخابات مستقبلاً، والابتعاد عن المزايدات إن كانوا وطنيين، “ومن يريد أن يقاتل خلف لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح”.

وقال هارون في رسالته: “إلى شعبنا الصابر الصامد، الوطن لدينا مُقدمٌ على المصلحة الحزبية، وهو أغلى من أن نقايضه بمغنم أو نطلب عنه ثمناً، عهدنا لكم ألا نعود إلى حكم إلا عبر تفويضكم الانتخابي الحر”.

وأضاف: “إلى شبابنا (أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون). سدّد الله الرمي وثبت الأقدام ووحد الصف وتقبل الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين.. أرموا قدام”.