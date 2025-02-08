عودة الكهرباء إلى دنقلا

دنقلا: السوداني

بدأ التيار الكهرباء بالعودة التدريجية في مدينة دنقلا، حيث تم إصلاح المحطة بشكل جزئي، في وقت يتم تغذية المحطة في الساعات المقبلة لضمان توفير التيار.

وبارك مدير شركة كهرباء السودان، للمواطنين عودة استقرار الكهرباء بنسبة كبيرة، وأشاد بمجهودات المهندسين والفنيين والعمال المرابطين في مواقعهم من اليوم الأول لحادثة محطة دنقلا، حيث عكفوا على إيجاد معالجات وحلول بالإمكانيات المتاحة لصيانة المحطة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن حتى تكلّلت جهودهم بالنجاح.

وشكر المدير العام، المواطنين لصبرهم طيلة الأيام الماضية ولحكومة الولاية على الدعم المتواصل للعاملين لإنجاح مهامهم، وخصّ بالشكر المهندسين والفنيين والعمال الذين أسهموا في إنجاح العمل في محطتي مروي ودنقلا.

وناشد المواطنين للترشيد في استهلاك التيار الكهربائي لمقابلة العجز في الطاقة الكهربائية وتقليل فترات تخفيف الأحمال.