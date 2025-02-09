الخارجية: خارطة طريق من قيادة الدولة لمرحلة ما بعد الحرب

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية عن خارطة طريق من قيادة الدولة لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم: “مع تطورات الحرب المفروضة على السودان، وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح، طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة”.

وبحسب البيان، تضمنت خارطة الطريق إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفاً وطنياً ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني، تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.

وشملت الخارطة إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.

وأكدت الخارطة حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.

ورهنت الخارطة اي محادثات مع التمرد بوضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية. وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق ابنار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.