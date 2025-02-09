شبكة أطباء السودان: مقتل 8 أشخاص وإصابة 41 آخرين جراء هجوم للدعم السريع على قرية “جار النبي” بالنيل الأبيض

الخرطوم: السوداني

قتل 8 أشخاص وأصيب 41 آخرون جرّاء هجوم للدعم السريع على قرية “جار النبي” بالنيل الأبيض، حيث قامت القوات المهاجمة بنهب المنطقة وقتل كل من وقف في طريقها وإطلاق النار بصورة عشوائية ضد كل من في القرية.

وأعربت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم، عن أسفها لعمليات القتل الجماعي ضد المواطنين العُـزّل بقرى النيل الأبيض من قبل الدعم السريع، وتُدين بشدة مقتل 8 أشخاص بقرية “جار النبي”، وتعتبر ما حدث عملية ممنهجة ضد مواطنين عُـزّل ولا يوجد بينهم أي مظهر عسكري.

وأكدت الشبكة أن تزايد عمليات القتل التي تمارسها الدعم السريع بالقرى هو سلوك جبان ويتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الإنسانية والدولية التي تحرم قتل الأبرياء.