البرهان يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية غير العادية بالقاهرة

بورتسودان: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم دعوة رسمية من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري.

جاء ذلك لدى استقباله اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، السفير هاني صلاح، بحضور السفير عمر عيسى وكيل وزارة الخارجية المكلف.

وقال السفير هاني في تصريح صحفي، إنّه نقل لرئيس المجلس السيادي تحيات شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبيناً أن اللقاء تناول القضايا المشتركة التي تهم البلدين إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى التنسيق المشترك بين البلدين تجاه هذه القضايا.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لملف مياه النيل، موضحاً أن رئيس مجلس السيادة أكد دعم السودان لمصر في هذا الشأن، منوهاً لاستمرار التنسيق بين الدولتين في هذا الملف الحيوي.

وقال إنه قدّم للفريق أول البرهان شرحاً حول تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن يوم ٢٣ فبراير الجاري سيشهد انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين والذي سيعقبه اجتماع ٢+٢ بين وزيري الخارجية والموارد المائية للتنسيق بشأن الملف الحيوي المتمثل في مياه النيل.

وأوضح السفير المصري أنه نقل لرئيس مجلس السيادة شكر وتقدير مصر لكل ما يقوم به السودان من جهود في إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر والمطارات الجديدة كافة التي تم تشغيلها مؤخراً لهذا الغرض، مبيناً أن بلاده تتابع باهتمام كبير كل ما يحدث في السودان وذلك انطلاقاً من علاقات الإخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وقال إن اللقاء تناول أيضاً بعض القضايا ذات الصلة بالأمن القومي للبلدين، وأضاف أن شهر أبريل القادم سيتم عقد ملتقى لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في مدينة بورتسودان، مبيناً أنه طلب من رئيس المجلس السيادي أن يكون هذا الملتقى تحت رعايته الكريمة.