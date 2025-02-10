انقسام (تقدُّم) وفك الارتباط بين الداعمين والرافضين لتشكيل حكومة مُوازية

الخرطوم: السوداني

قـرّر اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدُّم” برئاسة د. عبد الله حمدوك فك الارتباط بين الداعمين والرافضين لتشكيل حكومة موازية.

وقـرّر الاجتماع الذي انعقد إسفيرياً نهار اليوم الاثنين، فك الارتباط بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً باسمين جديدين مختلفين.

وبهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

وقال بيانٌ للنسيقية، إنّ كل مجموعة ستعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.