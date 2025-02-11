السجن ٤ سنوات لمدان بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة

بورتسودان: السوداني

قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي أمين عباس، بالسجن لمدة أربع سنوات للمدان (م، ب، م) الذي يعمل مديرا طبيا بالمستشفى الإيطالي بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤ / ٥ /٢٠٢٤ ومصادرة هواتفه معروضات اتهام.

وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاماً بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م.

يُذكر أنّ المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان، وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

ومثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبد الله أحمد باب الله و الرائد حقوقي صديق حسن، ومثل دفاع المتهم الأستاذ أحمد رمضان المحامي.