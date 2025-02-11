بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر الصحيفة السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

الشيخ/ أحمد عبد الرحمن محمد

القيادي الإسلامي الكبير ووزير الداخلية الأسبق ووزير الرعاية الاجتماعية الأسبق، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، يوم أمس الاثنين 10 فبراير 2025، بمدينة القاهرة. بعد مسيرة عامرة بالعطاء والحكمة وقضاء حوائج الناس وتأسيس دُور العلم. حيث كان الراحل من المؤسسين لجامعة أفريقيا العالمية وجامعة السودان العالمية. كما شارك في تأسيس منظمة الدعوة الإسلامية.

يُذكر أنّ الراحل كانت له علاقات وروابط اجتماعية واسعة داخل وخارج البلاد.

ونظيراً في جهوده وإنجازاته المتواصلة في خدمة السودان، تم منحه وسام ابن السودان البار من قِبل رئيس الجمهورية السابق عمر البشير.

كان الراحل هاشاً باشاً، لطيفاً، حسن الخُلق والأخلاق، ومتفقداً للأصدقاء والجيران والعُشرة.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)