شبكة أطباء السودان: ناجون من الاعتقال يكشفون عن أوضاع مأساوية ووفيات وسط المعتقلين بسجن سوبا

الخرطوم: السوداني

كشف عددٌ من المعتقلين السابقين بسجن سوبا لفريق شبكة أطباء السودان، عن احتجاز الدعم السريع للمئات من المواطنين وأفراد وضباط القوات النظامية في سجن سوبا الذي تستخدمه الدعم السريع موقعاً للاعتقال والأسر، في ظل أوضاع إنسانية كارثية أدت إلى وفاة العشرات بسبب الجوع والمرض، ما يعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، ويعكس وحشية غير مسبوقة في التعامل مع الأسرى والمحتجزين.

وأدانت الشبكة في بيانٍ، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات هذه الممارسات اللا إنسانية، وحمّلت الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحتجزين.

وناشدت الشبكة، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل والضغط على الدعم السريع لضمان الإفراج عن المحتجزين، وتقديم الإغاثة العاجلة لهم.

واعتبرت الشبكة أنّ الصمت تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع على مزيد من الجرائم بحق المدنيين والأسرى.

لذا، تدعو جميع المنظمات الحقوقية والإعلامية لتسليط الضوء على هذه القضية، والعمل على فضح هذه الجرائم أمام العالم.