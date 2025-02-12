شاهد فيديو.. جهاز المخابرات العامة يضبط مصنع مخدارت خاص بالمليشيا ينتج 100 ألف حبة كبتاجون في الساعة

بحري: السوداني

كشف جهاز المخابرات العامة، عن ضبطه أكبر مصنع لإنتاج مخدرات الكبتاجون، أنشأته مليشيا الدعم السريع قرب مصفاة الجيلي في الخرطوم بحري، ينتج 100 ألف حبة كبتاجون في الساعة، وان المواد المضبوطة تكفي لإنتاج 700 مليون حبة.

وقال العميد هاشم العربي، إنّ المصنع انشأته قيادة المليشيا من أجل توزيع المخدرات على جنودها حتى تضخ الطاقة في أجسادهم وتغيب عقولهم، كما تم توزيعها على العديد من المناطق المجاورة للمصفاة وخارج البلاد، مجدداً على أنهم سيواصلون البحث عن الموزعين، وكذلك المتعاطين حتى يتم علاجهم.