السودان: متفقون مع موسكو في إنشاء القاعدة الروسية في السودان ولا توجد أي عقبات في سبيل تحقيق ذلك الأمر

موسكو: السوداني

كشف وزير الخارجية السوداني د. علي الشريف، أنّ السودان متفق مع روسيا تماماً في إنشاء القاعدة الروسية في السودان ولا توجد أي عقبات في سبيل تحقيق ذلك الأمر.

وأجرى وزير الخارجية علي الشريف، اليوم، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بالعاصمة الروسية موسكو.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو، للتعاون مع اللاعبين الخارجيين الآخرين، في مجال المساعدة بتطبيع الوضع في السودان. وأوضح أن تضامن روسيا مع السودان في ظل الأزمة التي يواجهها، ودعمها للشرعية الوطنية، وسيادة البلاد ووحدة أراضيها، يقف شاهداً على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعبّر عن استعداد روسيا للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفق الخطط والبرامج التي تضعها حكومة السودان. وأشار إلى أن هنالك إرادة سياسية متوفرة لدى البلدين لوضع الخطوات العملية لترقية وتطوير العلاقات عبر آليات التعاون المشتركة القائمة.

وامتدح علي الشريف، استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار البريطاني في 18 نوفمبر 2024م بشأن السودان. وأضاف أنّ الموقف الروسي وجد حفاوةً وإشادةً على جميع المستويات الرسمية والشعبية بالسودان.

وتطرقت المباحثات للعلاقات الثنائية بين السودان وروسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأكد الطرفان الإرادة المشتركة للدفع بهذه العلاقات وتطويرها وصولاً لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.

وقدم الوزير علي لنظيره الروسي، تنويراً عن الأوضاع الراهنة في البلاد، خاصةً الانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة والقوات الأخرى المُساندة في ظل تلاحم الشعب ووقفته الصلبة خلفها.

وتناول انتهاكات قوات الدعم السريع في مختلف مناطق السودان، واستهدافها للبنى التحتية والمدنيين بالسودان، وانتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما جرائمها الممنهجة ضد النساء والفتيات في سن الطفولة بما فيها الاغتصابات والاسترقاق الجنسي والمجازر ضد المدنيين وغيرها من الفطائع.

كما تطرّق الوزير لجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام وموقفها من المبادرات المطروحة ورؤيتها لاستئناف الانتقال الديمقراطي من أجل تحقيق الاستقرار والنماء والتطور للبلاد.

وجدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم روسيا للسودان في كل المحافل الدولية، وأكد عزم روسيا على بذل كل الجهود واتخاذ التدابير المناسبة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أرفع، والاستفادة من المقدرات والإمكانيات لكليهما لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وتناولت المباحثات أيضاً، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حولها. وجدّد الجانبان التزامهما بتبادل الدعم والتنسق بين البلدين في المحافل الدولية.

وكشف علي الشريف أنّ السودان دخل في مباحثات مع الدول التي تدعم المليشيا، من أجل تغيير موقفها بضرورة رفع ايديها عن هذا الأمر.