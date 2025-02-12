كباشي يصل أم روابة ويتفقد الخطوط الأمامية

الخرطوم: السوداني

وصل عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام، الفريق أول شمس الدين كباشي إلى مدينة أم روابة وتفقد القوات بمتحرك الشهيد الصياد والقوات المرابطة بالمنطقة ورئاسة محلية أم روابة، مشيداً بالروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين وعزمهم على تطهير ما تبقى من جيوب المليشيا المتمردة في ولاية شمال كردفان.

وأكد أن ما شاهده من جاهزية الوحدات والقوة تبشر بأن الطريق إلى الرهد والأبيض بات ممهداً وسيفرح الجميع قريباً بتطهير كامل الولاية.

من جانبه، قال والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف، إنّ الزيارة تمثل دافعاً كبيراً للقوات المسلحة وحكومة وشعب الولاية لتحرير كل المناطق التي دنّستها المليشيا، مبيناً أن هذه الزيارة تشكل فتحا جديدا لمواطني شمال كردفان.

واكد إسناد حكومة ولاية شمال كردفان للقوات المسلحة وجميع القوات المشاركة في معركة الكرامة.