وزير الثقافة والإعلام يكتب عن مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي

خاطبت اليوم بمدينة جدة السعودية أعمال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي جاء تحت شعار: (أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية).

طالبت من خلال كلمة السودان بضرورة ترسيخ قيم تحالف الحضارات ومبادئ الثقافة من أجل السلام المستدام لشعوب العالم الإسلامي.

كما أكدت على ضرورة دعم السودان لاستعادة آثاره والبنية الثقافية المنهوبة، ومشاركة الدول الإسلامية في إعادة إعمار المؤسسات الإنتاجية في القطاعات ذات الصلة بالفعل الثقافي والاجتماعي. واعتبار السودان ضمن الدول ذات الأولوية القصوى في الدعم لمرحلة ما بعد الحرب.

الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ووزير الثقافة الأستاذ بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها المضياف، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والشكر موصول للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الدكتور سالم بن محمد المالك، لاهتمامه بالشأن الثقافي السوداني ومنحه أولوية خاصة، وتبنيه للمشاريع التي تم تقديمها من قبلنا للمنظمة.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام

الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية

جدة – الأربعاء 12 فبراير 2025م