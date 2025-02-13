الفريق أول البرهان يتفقد قيادة منطقة بحري العسكرية

بحري: السوداني

تفقّـد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، قيادة منطقة بحري العسكرية، يرافقه مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر العطا.

وترحّـم البرهان، على أرواح الشهداء الكرام، كما أشاد بوحدات المنطقة، مؤكداً اعتزاز الشعب السوداني وقواته المسلحة بوحدات المنطقة لمواقفها البطولية، منوهاً إلى أنه شاهد عيان على صبرهم وصُمُودهم أمام هجمات مليشيا آل دقلو المكثفة على وحدات المنطقة التي تصدوا لها بكل بسالة، الأمر الذي سهّل على القوات مهماتها الحالية واللاحقة.

وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة اكتسبت خبرات قتالية مهمة من خلال مجريات هذه الحرب، كما عبّر عن امتنانه لكل فئات الشعب السوداني التي شاركت في ملحمة الكرامة الوطنية، إلى جانب قواتهم المسلحة والقوات المساندة لها.

من جانبه، رحّـب اللواء ركن عبد العزيز محمد أبكر، قائد منطقة بحري وسلاح الإشَــارة، بزيارة السيد القائد العام والوفد المرافق له لقلعة الأبطال، مؤكداً على جاهزية وحدات المنطقة لأي تكليف، ومنوهاً إلى استمرارهم في التصدي لفلول ومرتزقة المليشيا حتى اكتمال تطهير الوطن واستعادة أمنه واستقراره.