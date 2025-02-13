البرهان: كل الذين وقفوا معنا فى معركة الكرامة هم شركاء في أي مشروع سياسي ولن نستثني أحداً

الخرطوم: السوداني

تفقّد اليوم، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان يرافقه مساعد القائد العام، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا، منطقة أم درمان العسكرية، واستمع إلى إيجاز عن سير العمليات بالمنطقة.

وحيا منسوبي المنطقة بكل مكوناتها العسكرية والمستنفرين وقوات العمل الخاص على أدائهم المتميز، وتفقّد القوات بالمواقع والارتكازات، محيياً المقاتلين في المواقع الأمامية.

وقال إنّ الشعب السوداني وقف بأكمله إلى جانب قواته المسلحة، موضحاً أن هذا السند والزخم غير المسبوق وحّد كل السودانيين حيال غايتنا الوطنية، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تتخلى عن كل من حمل السلاح وقاتل إلى جانبها في حرب الكرامة وسيكونوا شركاء في أي مشروع سياسي بالبلاد ولن نستثني أحداً.

كما شدد على ألا تفاوض ولا مساومة مع من حمل السلاح ضد الدولة والشعب، وأنهم ماضون على طريق النصر حتى تطهير آخر شبر بالبلاد من دنس التمرد.