بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر الصحيفة السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

المرحوم أحمد النو محمد علي

الرئيس السابق لشعبة الأواني المنزلية بالغرفة القومية للمستوردين، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس بمدينة القاهرة المصرية.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران، ولجميع الأهل بولاية الجزيرة وفداسي وأم درمان.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)