بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

نعي

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر الصحيفة السيد/ جمال الوالي، وأسرة (السوداني) عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم:

الكابتن السفير/ علي قاقرين

الذي انتقل إلى جوار ربه بالقاهرة المصرية.

كان حيدر حسن الصديق الشهير بلقب (علي قاقرين)، دكتورا دبلوماسيا ونجما كبيرا في الهلال والمنتخب السوداني في حقبة السبعينيات، كان هاشاً باشاً، لطيفاً، حسن الخُلق والأخلاق.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران.

اللهم أرحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نُزُله ووسِّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)