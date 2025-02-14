سفير السودان بمصر يزور قائد القوات البرية الفريق رشاد للاطمئنان على صحته

القاهرة: مروان إبراهيم النور

قام سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، الفريق أول عماد عدوي، يرافقه طاقم السفارة، بزيارة الفريق ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، قائد القوات البرية السودانية، في مقر إقامته بمدينة نصر، وذلك للاطمئنان على صحته بعد فترة حصار استمرت لعامين داخل القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في الخرطوم.

وكان الفريق رشاد قد وصل إلى القاهرة في الأيام الماضية لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية، وسط استقبال وترحيب واسع من قِبل قيادات سياسية وأمنية سودانية، الذين توافدوا للقائه والتعبير عن تقديرهم لدوره الوطني.

وأكدت مصادر مقربة أن القائد العسكري يتمتع بمعنويات عالية، بينما يواصل الأطباء متابعة حالته الصحية لضمان استعادته لكامل عافيته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم ومؤازرة الشخصيات الوطنية التي لعبت أدوارًا بارزة خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام رسمي وشعبي بمصير القيادات العسكرية التي كانت ضمن صفوف القوات المسلحة السودانية في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.