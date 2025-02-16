الجيش: المليشيا تستهدف محطة كهرباء أم دباكر بأسلحة تزودها بها دولة الإمارات لقتل الشعب السوداني

الخرطوم: السوداني

قالت القوات المسلحة السودانية، إنّ مليشيا آل دقلو الإرهابية، استهدفت ليلة أمس محطة كهرباء أم دباكر وقبلها استهدفت عدداً من المرافق باستخدام مختلف الأسلحة، التي تزودها بها دولة الإمارات لقتل الشعب السوداني وتدمير مقدراته.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله: “لدينا كل التفاصيل المتعلقة بكل إمدادات السلاح التي ظلت دولة الإمارات تزود بها المليشيا قبل وأثناء هذه الحرب، وتفاصيل تتعلق بمسارات الرحلات الجوية ودول الجوار التي تفتح مجالاتها الجوية وحدودها البرية لتمرير هذا العدوان. نؤكد عزمنا وتصميمنا على التصدي لهذه المليشيا وأعوانها من العملاء والتعامل بما يلزم من وسائل للتصدي لهذا العدوان حتى القضاء تماماً على هذا المشروع التآمري على الدولة السودانية وشعبها الأبي”.

وأوضحت القوات المسلحة أن مليشيا آل دقلو الإرهابية منذ اندلاع تمردها المشئوم، فشلت في تحقيق هدفها الاستراتيجي في الانقلاب على السلطة والاستيلاء على الحكم بالقوة بالتنسيق مع حلفائها السياسيين، فقامت باستهداف كل مقدرات الأمة السودانية من بنيات تحتية، بالتركيز على مرافق الخدمات التي تقوم عليها حياة المواطن السوداني من كهرباء ومياه ومرافق صحية وتعليمية.