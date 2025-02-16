وزير الخارجية: الحكومة تجري مناقشات مع قوى سياسية لإنهاء أزمة البلاد

الخرطوم: السوداني

قال وزير الخارجية علي يوسف الشريف لـ(قناة الجزيرة) القطرية، إن “الحكومة تجري نقاشات مع مجموعات من القوى الوطنية في إطار حوار وطني سوداني لإنهاء الأزمة في البلاد”.

وأوضح الشريف، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أنه ناقش مع وزراء دول صديقة، خارطة الطريق التي أعلنها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لتحقيق المُصالحة الوطنية.

ودعا وزير الخارجية، المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى “دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقاً وطنياً لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال”.