مسجد بحري العتيق.. الحريق والدمار في انتظار العُمار

كتب: نزار البقداوي

وفي ذاكرتي وأنا ألج مسجد بحري العتيق حين (صلاة ظهر)، يتردد صدى صوت المؤذن في سماء منطقة سوق بحري وما جاورها. حينها تلوح أمواج وأفواج المصلين وتتزاحم الكتوف والأرجل على بوابات المسجد المشرعة. وفي الداخل ينصت المحراب لخشوع المتبتلين. وفي الزاوية الغربية من المسجد ينطوي شاب ثلاثيني على مصحفه يتلو بصوت وقور وهامس آيات من سورة الرحمن قبيل أن يستوي الجميع في تراصٍ لإقامة الصلاة.

كل هذه الصور وغيرها، طافت أمامي ظهر اليوم، وقد وجدت نفسي وحيداً داخل مسجد بحري العتيق من دون رفقاء ولا صفوف مصلين. فقط حريق ودمار وسواد يغطي على كل شيء.

غادرت المسجد ويقيني أن من يعمرونه هم الآن في الطريق إليه وأن صوت الأذان لن ينقطع منه مادامت رحمة الله واصلة ممتدة.





الخرطوم بحري- 16 فبراير 2025