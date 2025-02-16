البرهان يؤكد على أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية

بورتسودان: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية، ودعم مجالات التعاون المشترك الاستراتيجي، بما يعزز من المصالح المشتركة ودعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.

جاء ذلك، خلال وداعه اليوم، سفيري السودان لدى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية التونسية، السفير عثمان حسين الأمين، والسفير بخاري غانم.

وقال سفير السودان لدى الكونغو في تصريح صحفي، إنّ رئيس مجلس السيادة زوّدنا بتوجيهات واضحة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية بمحيطه العربي والأفريقي، في هذه المرحلة التي يمر بها، بما يعزز ويخدم مصلحة السودان وشعبه مع دول الجوار الأفريقي والعربي.

وأعرب السفير عثمان، عن تطلع السودان وحرصه لدفع وتعزيز علاقات التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء والإعمار، منوهاً إلى أن السودان يشهد تحولاً كبيراً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المليشيا الإرهابية.