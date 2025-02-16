مناوي يطالب بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

بورتسودان: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنّ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مليشيا الدعم السريع لم تقتصر على دارفور، بل شملت كل المناطق التي دخلتها خاصة ارتكابها جرائم موثقة في ولاية غرب دارفور من خلال القتل والتمثيل بجثة الشهيد خميس أبكر، وهي جرائم متشابهة لجرائم المنظمات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وبوكو حرام، مطالباً بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وأكثر من ذلك.

وأشار لدى حديثه في لقاء تنويري ببورتسودان اليوم، إنّ إقليم دارفور ظلّ يعاني من هجمات مليشيا الدعم السريع المتمردة التي حاصرت مدينة الفاشر لفترة طويلة، وإنها ظلت تهاجم معسكر زمزم إلذي يعتبر معسكر المتضررين من ويلات حرب سابقة ويضم أسراً ونساءً، وهو لأمر مؤسف أن يتغير المعسكر لثكنة عسكرية.

وقال إن تدمير القرى ودفن الناس أحياءً وحرق القرى وتهجير النازحين والمواطنين كلها جرائم ارتكبتها المليشيا وهي جرائم ترتكب خارج اي قانون وان مثل هذه الانتهاكات غير محصورة بمناطق الحرب، بل حتى المناطق الأخرى التي تتواجد فيها المليشيا.